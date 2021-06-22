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Акробати Львівщини потрапили у трійку найкращих на чемпіонаті України

Вероніка Рой

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Збірна акробатів Львівщини стали другими у загальнокомандному заліку на на національному чемпіонаті. Про це інформує управління молоді та спорту Львівської ОДА.

20 червня завершився командний чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці. За найвищі національні нагороди змагались понад 350 учасників з 8 областей. Львівщину на змаганнях представляли вихованці Львівської дитячо-юнацької спортивної школи імені Віктора Чукаріна та Дрогобицької дитячо-юнацької спортивної школи імені Івана Боберського.

«Золото» змагань виборола команда дівчат у складі Ліліани Кіцери, Євгенії Жгути та Анни Марії Вагіли. Тренують спорстменок Богдан Голотко, Юрій Кізло, Жанна Жгута, Оксана Жгута, Тетяна Вагіла та Михайло Трофіменко.

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Команда хлопців зупинилась за крок до медалей, однак в індивідуальному заліку вихованці дрогобицької школи акробатики таки увійшли до числа найкращих: Віталій Войтів став другим, а Олег Мазурик– третім. Тренують атлетів Роман Веклюк та Михайло Трофіменко.

У загальнокомандному заліку збірна Львівщини виборола друге місце.

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Фото: управління молоді та спорту ЛОДА

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