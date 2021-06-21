У багатоповерхівці під Києвом стався вибух: є постраждалі

У центрі села Білогородка, що під Києвом, стався потужний вибух у п’ятиповерхівці. Після вибуху розгорілася масштабна пожежа, повідомляє Укрінформ.

Вогонь зруйнував частину будинку, вигоріли як мінімум сім квартир, частина даху. За допомогою пожежних драбин рятувальники евакуювали людей із п’ятого по третій поверхи, деякі постраждалі — непритомні. На ліквідацію аварії приїхали три пожежні машини, дві швидкі та екстрена служба газу.

Як повідомляє ДСНС України у Київській області, вибух стався у квартирі на третьому поверсі, внаслідок чого 2 особи госпіталізовано, з них 1 дитина 2008 року народження. Шестеро постраждалих після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

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Фото: Валентини Боклаг