Львівська триатлетка виступила на чемпіонаті Європи

Триатлетка з Львівщини Софія Прийма у складі збірної України виступила на чемпіонаті Європи з триатлону. Про це повідомляє Відділення НОК України у Львівській області.

Чемпіонат Європи з триатлону в спринті та естафеті завершився 20 червня в Кітцбуелі, що в Австрії.

У складі збірної України виступила найкраща триатлетка Львівщини, 23-річна Софія Прийма.

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Дистанція складалася з плавання на 500 м, велогонки на 12 км і бігу на 3,2 км.

«Розпочала змагання наша спортсменка з півфіналу у категорії Elite. З часом 00:40:34 львів’янка стала 21-ю в одному з трьох півфінальних стартів і здобула путівку у фінал В в категорії Elite, де змагалося 30 спортсменок. Софія зуміла на 2 хв 20 сек покращила свій півфінальний результат і з часом 00:38:14 посіла 19-е місце. Також львівська триатлетка стала 28-ю у категорії U23 серед жінок», – йдеться в повідомленні.

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Фото: Відділення НОК України у Львівській області