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Доповідь ООН зафіксувала в Криму тортури і переслідування

Ольга Денисяка

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Організація об’єднаних націй 18 червня оприлюднила чергову проміжну доповідь щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. І ній зокрема йдеться про переслідування кримських татар та тортури людей, які перебувають під вартою. Доповідь оприлюднили на сайті Управління ООН з координації гуманітарних справ, пише hromadske.

Так, в ООН повідомляють, що продовжують отримувати повідомлення про катування та неналежного ставлення з боку співробітників Федеральної служби безпеки та інших російських правоохоронців щодо людей, яких у Криму утримують під вартою.

«Зберігається очевидна безкарність за застосування тортур і неналежного ставлення окупаційною владою. УВКПЛ не відомо ні про один випадок, коли ймовірні винні були притягнуті до відповідальності», – йдеться у доповіді.

Крім того, в ООН фіксують довільні арешти людей, зокрема кримських татар. У деяких випадках правоохоронці навіть не повідомляли про причини затримання.

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У доповіді також йдеться про неналежні умови утримання ув’язнених, зокрема про ненадання їм необхідної медичної допомоги.

«За наявною інформацією, довільне переведення у штрафний ізолятор, часто у формі одиночного ув’язнення, використовувалось як форма покарання за незначні дисциплінарні проступки або як метод примусу затриманих до надання показань», – розповіли у доповіді.

Також в ООН згадують про порушення окупаційною владою Криму прав громадян на свободу слова та віросповідання. Зокрема згадали й про випадки переслідування Православної церкви України.

Своєю  чергою в МЗС України наголосили, що цей документ фіксує тортури й переслідування на півострові, а також безкарність органів російської окупаційної влади.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова згадала й ті частини документа, у яких йдеться про наступ на свободу ЗМІ, позбавлення житла кримчан та порушення права на віросповідання.

«Це ті практики у порушення норм міжнародного права, які з собою принесла Росія як окупаційна влада на українські землі Криму та Донбасу. Продовжуємо працювати з міжнародною спільнотою задля встановлення справедливості та відновлення територіальної цілісності України», – резюмувала Джапарова.

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