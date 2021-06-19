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Проти Шарія порушили нові кримінальні справи, – нардеп

Ольга Денисяка

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Проти підозрюваного в державній зраді блогера Анатолія Шарія розслідуються кримінальні провадження за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації у фінансуванні «Партії Шарія» .Про це нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко повідомив у Facebook.

Гончаренко заявив, що отримав відповіді на свої депутатські звернення стосовно законності набуття у власності нерухомості, де зараз переховуються Шарій та його дружина, а також про джерела фінансування «Партії Шарія».

 «Офіс генпрокурора повідомив, що з цього приводу уже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. НАЗК повідомило, що в результаті аналізу звіту «Партії Шарія» виявили ознаки кримінальних правопорушень: подання завідомо неправдивих даних фінансового характеру та невідповідність сум доходів осіб, що фінансували партію, розмірам внеску. Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції (уже відкрита справа) та Фіскальній службі», – написав депутат, виклавши копії відповідей.

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Нагадаємо, Анатолій Шарій є проросійським пропагандистом українського походження. СБУ оголосила йому підозру у державній зраді. Його партію ЗМІ називають проєктом, який швидше за все створила партія ОПЗЖ.

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