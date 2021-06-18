Оркестр Академії сухопутних військ привітав медиків з професійним святом

У п’ятницю, 18 червня, військовий оркестр Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного привітав медиків Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова із професійним святом. Про це інформують на Facebook-сторінці медзакладу.

«Ще один музичний подарунок для наших медиків з нагоди професійного свята – від військового оркестру Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного! Дуже дякуємо вам, що даруєте прекрасний настрій та незабутні враження!», – йдеться у повідомленні.