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Оркестр Академії сухопутних військ привітав медиків з професійним святом

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 18 червня, військовий оркестр Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного привітав медиків Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова із професійним святом. Про це інформують на Facebook-сторінці медзакладу.

«Ще один музичний подарунок для наших медиків з нагоди професійного свята – від військового оркестру Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного! Дуже дякуємо вам, що даруєте прекрасний настрій та незабутні враження!», – йдеться у повідомленні.

Фото та відео: лікарня швидкої допомоги

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