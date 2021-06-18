На вихідних на Львівщину йде спека до +30°

Впродовж вихідних, 18-21 червня, синоптики прогнозують на Львівщині спеку до 30 градусів. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Так, в суботу та неділю, 19-20 червня на Львівщині температура повітря вдень сягне максимальної позначки +29 ° вдень та +15 ° вночі. Вітер – північно-східний 7-12 м/с.

У понеділок, 21 червня, стовпчик термометра підніметься до +30 вдень та +17 вночі. Вiтер буде північно-східний – 7-12 м/с. Таку ж погоду прогнозують і на вівторок, 22 червня.

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