Де на Львівщині водії вантажівок можуть перечекати спеку

У патрульній поліції нагадують водіям місця тимчасового відстою великовагового автомобільного транспорту на автомобільних дорогах загального користування Львівської області при температурі повітря вище +28 С.

У патрульній поліції нагадують, що на дорогах Львівщини під час літа розпочинають діяти обмеження руху великовагового транспорту при температурі повітря вище +28 С.

«З 1 червня при температурних показниках повітря вище +28 С в денну пору доби, застосовуються обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн», – ідеться у повідомленні.

Разом з тим, обмеження не стосуються транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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При перевищенні зазначеної денної температури та з метою збереження дорожнього покриття, водіям великовантажних транспортних засобів пропонується при здійснювати відстій на зазначених стоянках:

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