23 червня відкриють усі пункти пропуску з Польщею

З 23 червня запрацюють усі пункти пропуску на кордоні з Польщею. Будуть відкриті Устилуг, Смільниця та Угринів, які на час карантину були закриті. Про це повідомив заступник директора департаменту – начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, передає Укрінформ.

«Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг», – повідомив Лисюк.

Він зауважив, що у зв’язку з цим на кордоні з Польщею пасажиропотік і черги зменшаться.

Лисюк додав, що в Євросоюз краще їхати з понеділка по середу, коли черг на кордонах немає.

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Зазначимо. наразі на кордоні з Польщею працюють пункти пропуску «Грушів», «Ягодин», «Шегині», «Краковець» та «Рава-Руська».

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