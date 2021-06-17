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За проломаний череп і вкрадений телефон у Львові зловмисника відправили за ґрати

Юлія Осим

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У Львові неподалік ресторану «Оазис» зловмисник напав на чоловіка, проломив йому череп та вкрав телефон і гроші. За це суд відправив обвинуваченого за ґрати, повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Так, 34-річного киянина, який у січні 2019 року напав на мешканця Львова, завдав йому тяжких тілесних ушкоджень, а після вкрав телефон і 300 грн, суд ув’язнив на 9 років з конфіскацією майна.

Встановлено, що близько 23:00 у січні 2019-го неподалік ресторану «Оазис» на Сихові чоловік  підійшов з-заду до потерпілого, який йшов у напрямку трамвайної зупинки, та ударив його тупим предметом по голові. Коли той впав на землю, зловмисник ще декілька разів ударив його по голові, внаслідок чого заподіяв останньому черепно-мозкову травму, перелом кісток склепіння та основи правої половини черепа з раною у тім’яно-потиличній ділянці справа. Після цього забрав у нього 300 гривень і мобільний телефон марки Nomu, та втік з місця події.

Зазначимо, що раніше підсудний вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, у тому числі і за злочини проти власності.

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У результаті суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Франківської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним за ч.4 ст.187 ККУ та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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