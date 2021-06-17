У Раді побилися депутати «Слуги народу» та «ОПЗЖ»

17 червня у Верховній Раді на пленарному засіданні сталася сутичка між депутатами «Слуги Народу» та «Опозиційної платформи – За життя». «Слуга» Микита Потураєв перед цим сказав, що епоха бідності закінчиться, коли «народ розстріляє» фракцію ОПЗЖ. Про це пише Громадське.

«Коли закінчиться епоха бідності? Тоді, коли закінчить епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне от цю фракцію (ОПЗЖ, – ред.), статки усіх членів якої порівнянний з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна і мусимо іти повільно. І знищувати вас політично», – заявив з трибуни Ради депутат від «Слуги Народу» Микита Потураєв.

Після цього до трибуни підійшли депутати від ОПЗЖ та «Слуги Народу», між ними розпочалась словесна перепалка.

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Згодом представник ОПЗЖ Ілля Кива та «слуга» Микола Тищенко почали чубитися і тягати один одного. Їх намагалися розборонити інші депутати.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Момент бійки – на 55:40

В результаті спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив перерву на 15 хвилин.

Після неї Потураєв вибачився з трибуни. Сутичка сталась під час розгляду законопроєкту про незалежність Нацради з питань телерадіомовлення.

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Фото: Олексій Гончаренко