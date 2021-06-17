На Львівщині стартує фестиваль «Зашків». Програма

Впродовж 18-20 червня у селі Зашків, на батьківщині провідного політичного та військового діяча Євгена Коновальця, відбудеться молодіжний патріотичний фестиваль «Зашків». На учасників заходу очікують показові виступи, майстер-класи та патріотичний велопробіг. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Традиційно фестиваль стане простором інтелектуального, фізичного та духовного розвитку. Тут заборонене вживання алкоголю. За дотриманням порядку стежитимуть екопатруль та правоохоронці.

На фестивальному полі діятимуть локації на різний смак. Тут відбуватимуться і показові виступи школи бойового гопака, вихованців кінологічного центру, реконструкція боїв, демонстрація військової техніки. За бажанням молодь може опанувати мистецтво теренової гри, навчитись основам надання домедичної допомоги, спробувати себе в авіамоделюванні.

«Також традиційним для фестивалю є робота зони неформальної освіти. Сьогодні молодь втомлена від довгих дискусій, лекцій, розмов. Потрібно коротко і динамічно. Тому цьогоріч ми організовуватимемо роботу у новому форматі: локація працюватиме у форматі «30 тез про…». Будемо говорити про незалежність, про військових, і, про різні фронти боротьби, які сьогодні є в Україні, і звичайно, про Євгена Коновальця», – розповів голова крайової управи Спілки української молоді в Україні Андрій Фендик.

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Відкриття фестивалю відбудеться о 19.00 у суботу, 19 червня. Опісля – яскрава музична програма. Як розповідає директор департаменту розвитку, в.о. начальника управління культури Львівської міської ради Наталія Бунда, у програмі – виступи студії танцю «Резонанс», гурту Ventum, музично-поетичний проєкту «Пиріг і батіг», етногурту TROYE ZILLIA, інструментального гурту ROCKOKO та фолькрок-гурту TOLOKA. А хедлайнером цьогорічного молодіжного свята стане український рок-гурт МЕРІ. У творчому доробку – 5 студійних альбомів та культові хіти, які знає вся Україна.

Добратись до місця проведення фестивалю, села Зашкова, можна автобусом №58 та №59, що курсують від станції Підзамче, або ж потягом Львів-Рава-Руська.

Ще один варіант – приєднатись до велопробігу «Від Степана до Євгена», що стартуватиме о 10.00 біля пам’ятника Степану Бандері.

З повною програмою фестивалю та іншими організаційними деталями можна ознайомитись на сторінці Молодіжний фестиваль «Зашків 2021» у Facebook.

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