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На Львівщині – надзвичайна пожежна небезпека

Вероніка Рой

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Найближчими днями на території Львівської області очікується висока та місцями надзвичайна пожежна небезпека. Про це інформує пресслужба ДСНС Львівщині.

Так, за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по території Львівської області та м. Львову 18 та 19 червня очікується переважно висока (4-й клас), місцями надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Натомість 20-23 червня в області можлива надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.

Під час високого рівня пожежної небезпеки варто бути максимально обережними при поводженні з вогнем.

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Не провокуйте пожежі у екосистемах та дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Не кидайте в лісі палаючі недопалки, не розводьте багаття в густих заростях, під низько звисаючими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур. Не спалюйте суху траву в полях і на лісових галявинах, не розпалюйте вогнище у вітряну погоду і не залишайте його без нагляду.

У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!

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