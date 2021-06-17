Кошти від розмитнення «євроблях» хочуть спрямувати на боротьбу з Covid

Кабінет міністрів пропонує додатково спрямувати 1,4 млрд гривень на програму боротьби з коронавірусом від розмитнення «євроблях». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, уряд пропонуватиме Верховній Раді виділити додаткові 1,4 млрд грн на програму боротьби з коронавірусом та зокрема на закупівлю вакцин.

«Ми схвалили відповідний законопроєкт, щоб уникнути в подальшому проблем із фінансуванням.

Загалом в України є домовленості на поставки більш ніж 40 млн доз вже цього року. Частина цих поставок вже оплачена, а по іншій частині вносяться аванси», – повідомив глава уряду.

Він зауважив, що додаткові 1,4 млрд грн будуть спрямовані в Спеціальний фонд бюджету від розмитнення автомобілів на єврономерах.

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«Вчора ( 15 червня, – ред.) почав діяти відповідний порядок пільгового розмитнення. Ті, хто ним скористаються, будуть чітко розуміти, що ці кошти пішли на боротьбу з пандемією», – додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 15 червня в Україні починають діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п’яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку. Більше деталей – за посиланням.

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