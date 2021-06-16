Виїхав з дому на авто і не повернувся: на Львівщині зник безвісти 33-річний чоловік

Поліцейські Львівщини оголосили в розшук 33-річного жителя Червоноградського району. Чоловік вранці 12 червня виїхав з дому на своєму автомобілі Volkswagen Sharan, досі його місцеперебування невідоме. Про це інформує Червоноградський районний відділ поліції.

33-річний Мар’ян Когут мешкає у селі Стриганка Червоноградського району. 12 червня близько 9 год. чоловік виїхав на своєму автомобілі Volkswagen Sharan з дому, досі його місцезнаходження невідоме. Востаннє його бачили 14 червня о 00:20 у м. Винники.

Зниклий був одягнутий у куртку кольору хакі, червону футболку, коричневі замшеві туфлі. Мар’ян Когут 180 см на зріст, худорлявої тілобудови. Автомобіль, на якому чоловік поїхав з дому, – Volkswagen Sharan сріблястого кольору, номерні знаки – ВС 1929 ІО.

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Усіх, кому відома будь-яка інформація про безвісти зниклого, просять телефонувати на оперативну лінію 102 або звертатися в Червоноградський районний відділ поліції за адресою м. Червоноград, вул. Святого Володимира, 8а.

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Фото: поліція