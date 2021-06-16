У Львові повертають повну вартість проїзду у маршрутках для школярів

У Львові під час літніх канікул, згідно з чинною ухвалою сесії Львівської міської ради, для учнів шкіл призупиняється право безкоштовного проїзду в автобусних маршрутах загального користування. Про це інформує Гаряча лінія міста Львова.

Згідно з ухвалою, учні мають право на безкоштовний проїзд в автобусах протягом навчального року, крім літніх канікул. Відтак з четверга, 17 червня, проїзд учнів у міських автобусах буде платний

Нагадаємо, 19 травня 2018 Львівська міськрада встановила пільгову вартість проїзду у громадському транспорті для дітей шкільного віку.

Таким чином дітям шкільного віку надається право на пільговий — безкоштовний проїзд у автобусних маршрутах загального користування, за умови пред’явлення учнівського квитка або іншого документа, який посвідчує статус школяра. Таке право учні мають протягом навчального року, за винятком періоду літніх канікул у загальноосвітніх навчальних закладах.

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У електротранспорті м. Львова учні мають право на безкоштовний проїзд протягом цілого року.

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