ОСТАННІ НОВИНИ

В «Укрзалізниці» скоротять 30% працівників центрального апарату

Ольга Денисяка

|

За результатами оцінки управлінського персоналу Укрзалізниця вирішила оптимізувати штат працівників центрального апарату управління компанії та скоротити його на 30%. Про це повідомляє пресслужба перевізника з посиланням на в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика.

За словами керівника Укрзалізниці, наразі наглядовою радою товариства вже погоджена нова структура центрального апарату компанії, скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування – вона має відповідати стратегії, завданням та обсягам роботи.

«Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами. Це дозволить нам більш швидко, якісно та ефективно приймати та втілювати управлінські рішення. Наразі потрібно скоротити 30 % штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис. осіб», – зазначив керівник Укрзалізниці.

Заходи з оптимізації управлінського персоналу не стосуватимуться працівників регіональних філій, філій компанії та працівників робітничих професій, скорочувати будуть лише працівників адміністративно-управлінського персоналу.

Реклама партнерів

За словами Івана Юрика, вивільнення працівників відбуватиметься з суворим дотриманням норм трудового законодавства та за погодженням із профспілкою, для цього в компанії розроблено певний алгоритм дій.

«Працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропонуванням іншої роботи. При звільненні вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку», — додав очільник компанії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...