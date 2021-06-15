В «Укрзалізниці» скоротять 30% працівників центрального апарату

За результатами оцінки управлінського персоналу Укрзалізниця вирішила оптимізувати штат працівників центрального апарату управління компанії та скоротити його на 30%. Про це повідомляє пресслужба перевізника з посиланням на в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Івана Юрика.

За словами керівника Укрзалізниці, наразі наглядовою радою товариства вже погоджена нова структура центрального апарату компанії, скорочення третини працівників відбудеться в рамках її реформування – вона має відповідати стратегії, завданням та обсягам роботи.

«Щодо оптимізації штату Укрзалізниці було багато розмов, настав час переходити до дій. Маємо якомога швидше навести лад у структурі апарату управління компанії, усунути дублювання посад та чітко розподілити функціонал між підрозділами. Це дозволить нам більш швидко, якісно та ефективно приймати та втілювати управлінські рішення. Наразі потрібно скоротити 30 % штатних посад апарату управління товариства, в якому працюють понад 2,4 тис. осіб», – зазначив керівник Укрзалізниці.

Заходи з оптимізації управлінського персоналу не стосуватимуться працівників регіональних філій, філій компанії та працівників робітничих професій, скорочувати будуть лише працівників адміністративно-управлінського персоналу.

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За словами Івана Юрика, вивільнення працівників відбуватиметься з суворим дотриманням норм трудового законодавства та за погодженням із профспілкою, для цього в компанії розроблено певний алгоритм дій.

«Працівники, посади яких підлягають скороченню, будуть своєчасно попереджені про це, з пропонуванням іншої роботи. При звільненні вони отримають всі належні виплати та вихідну допомогу в розмірі не менше середнього місячного заробітку», — додав очільник компанії.

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