Посадовці Держпраці на Львівщині вимагали хабарі у підприємців за акти без порушень

Інспектори праці на Львівщині вимагали хабарі у підприємців, натомість видаючи акти про відсутність будь-яких порушень трудрового законодавства. Крім того, посадовці обласного управління Держпраці фальсифікували дані спецрозслідувань смертельних випадків на виробництві. «На гарячому» затримали одного з учасників схеми, повідомляє пресслужба ДБР.

За інформацією Державного бюро розслідувань, інспектор систематично вимагав кошти від підприємців та компаній, які неналежно оформлювали трудові відносини з найманими працівниками.

В одному із таких випадків посадовець отримав від підприємців 400 доларів США, за які пообіцяв скласти акт про відсутність порушень трудового законодавства. Слідчі ДБР затримали хабарника під час отримання грошей.

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Також у ході обшуків у службових приміщеннях головного управління Держпраці на Львівщині вилучено документи, які підтверджують факти фальсифікації посадовцями даних спецрозслідувань нещасних випадків на виробництві зі смертельними наслідками.

Наразі оперативники ДБР встановлюють коло осіб, причетних до корупційної схеми.

По завершенні першочергових слідчих дій викритому посадовцю повідомлять про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (за ч. 3 ст. 368 ККУ). Порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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