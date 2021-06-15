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На систематичному хабарництві спіймали львівських митників

Вероніка Рой

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У неділю, 13 червня, слідчі територіального управління ДБР Києва на хабарі затримали двох співробітників пункту пропуску «Шегині» Галицької митниці. Про це інформує пресслужба ДБР.

За даними відомства, посадовці Держмитслужби систематично вимагали у громадян кошти за безперешкодне проходження митного контролю та за нестворення штучних перешкод під час ввезення вантажу на територію України, зокрема експрес-посилок. 13 червня митників затримали під час отримання чергового хабаря.

Працівникам ДБР довелось провести силову спецоперацію, щоб потрапити на територію пункту пропуску для проведення слідчих дій. Під час обшуків вилучено готівку у розмірі приблизно 10 тис. доларів США.

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Загалом було задокументовано три епізоди отримання неправомірної вигоди працівниками митниці. Також перевіряється причетність керівництва митниці до вчинення вказаного злочину, а також досліджуються можливі прояви хабарництва на інших митницях.

Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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Фото та відео: ДБР

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