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На Львівщину йде спека: прогнозують до 28 градусів тепла

Вероніка Рой

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До кінця тижня на Львівщині прогнозують сонячну погоду та до 28 градусів тепла. Про це інформує Львівський гідрометцентр.

Так, 16 червня на Львівщині прогнозують мінливу хмарність. Вночі буде без опадів, натомість вдень можливі невеликі короткочасні дощі, грози.

Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі становитиме 7-12° тепла, а  вдень – 21-26° тепла.

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17 -18 червня на Львівщині опадів не прогнозують, лише вдень в горах місцями можливий короткочасний дощ, гроза. Температура вночі буде 9 – 14° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 28 градусів тепла.  Вітер східний, 7 – 12 м/с.

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