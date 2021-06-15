Біля Львова відкриють одне з найбільших лавандових полів в Україні

У селі Стрілки Бібрської громади вже у суботу, 19 червня, відкрить «Казкові поля» – нову туристичну локацію Львівщини, прогулянкову місцину з плантацією квітів, зокрема одним із найбільших лавандових полів в Україні. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Квіткові «Казкові поля» у селі Стрілки відкриває на території свого розсадника одне з найбільших підприємств в Україні, що займається розведенням декоративних рослин для озеленення. Його директор Назарій Зінько зауважує, що на території також буде можливість проведення концертів, свят і корпоративів просто неба.

Наразі на території «Казкових полів» квітнуть вейгели. А в середині липня розцвіте ще й найбільше в Україні поле гортензій.

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«Загалом для прогулянок і фотосесій тут доступно 10 га території. Висаджено 26 000 квіткових кущів більш як 40 сортів, які найкраще цвітуть у кліматичних умовах України. Серед родів рослин – зокрема лаванда, гортензія, вейгела, спірея», – зазначає Назарій Зінько.

На території «Казкових полів» є кафе, дитячий майданчик і крамниця, де можна придбати продукти, сувеніри й товари для саду. Також тут доступні екскурсії на розсадник декоративних рослин.

«Казкові поля» будуть відкриті для гостей з 19 червня щодня з 10 до 19 години. Вартість вхідних квитків на територію – 50 грн. Є знижки для дітей і пільгових категорій (30 грн).

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Фото: ЛОДА