80% українців вважають, що не могли б перемогти у суді багатшу чи впливовішу людину

Лише 10% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів. Про це свідчать дані опитування, проведеного 14-19 травня фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова на замовлення Фундації DEJURE.

Лише 10,5% українців вважають, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів. Натомість, майже 80% переконані, що у суді виграє багатша чи впливовіша сторона.

11,2%, або близько 4,5 млн громадян за останні два роки могли звернутись до суду за захистом своїх прав, однак вирішили цього уникнути. Громадяни не звертаються до суду, оскільки вважають, що мають низький шанс отримати справедливе рішення.

Так, 42,7% опитаних не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення. Ще 41,2% переконані, що вирішення питання у суді забере багато часу, а 42,3% – багато грошей.

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Опитування проводилось в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей із 14 до 19 травня 2021 року. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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