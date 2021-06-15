ОСТАННІ НОВИНИ

80% українців вважають, що не могли б перемогти у суді багатшу чи впливовішу людину

Вероніка Рой

|

Лише 10% українців переконані, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів. Про це свідчать дані опитування, проведеного 14-19 травня фондом «Демократичні ініціативи» та Центром Разумкова на замовлення Фундації DEJURE.

Лише 10,5% українців вважають, що мають рівні шанси на справедливість у суді незалежно від свого статусу чи фінансів. Натомість, майже 80% переконані, що у суді виграє багатша чи впливовіша сторона.

11,2%, або близько 4,5 млн громадян за останні два роки могли звернутись до суду за захистом своїх прав, однак вирішили цього уникнути. Громадяни не звертаються до суду, оскільки вважають, що мають низький шанс отримати справедливе рішення.

Так, 42,7% опитаних не звертаються до суду, оскільки не вірять у можливість отримати справедливе і законне рішення. Ще 41,2% переконані, що вирішення питання у суді забере багато часу, а 42,3% – багато грошей.

Реклама партнерів

Опитування проводилось в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей із 14 до 19 травня 2021 року. Опитано 2020  респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал
Львівський портал
Розправа над захисником історичної спадщини? Чому проти Василя Петрика відкрили кримінал

Відомому на Львівщині захиснику історичної спадщини, чинному керівнику управління охорони об’єктів культурної спадщини Л...

Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт
Наталя ДУЛЯБА
Скандальне будівництво на Поповича: чому проти не лише мешканці, а й Мінкульт

У самому центрі Львова у буферній зоні ЮНЕСКО збираються знести будинок XIX ст., аби звести на його місці багатоповерхів...

Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів'ян планує відпустку, зб...

Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...