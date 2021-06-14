«Заряджайся позитивом!». Компанія «Рудь» влаштувала у Львові масштабне Свято морозива

У неділю, 13 червня, у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького виробник морозива №1 в Україні – компанія «Рудь» (ПАТ «Житомирський маслозавод») провела для львівської малечі та їх батьків масштабне Свято морозива. На святі відвідувачі змогли взяти участь у драйвових розвагах та цікавих воркшопах, а також поласувати улюбленим морозивом.

Вже 16 років поспіль компанія «Рудь» проводить Свято морозива для дітей у різних регіонах України. Щороку його відвідує близько 10 тисяч людей. Торік через пандемію захід довелося відмінити. Як розповідають організатори події, «Свято морозива» – соціальний проект, що покликаний показати необхідність живого спілкування та проведення часу зі своїми дітьми, особливо у час пандемії. Адже на цьому святі діти разом із своїми батьками могли поласувати смачним морозивом, взяти участь у різноманітних конкурсах, воркшопах і разом провести своє дозвілля.

«Торік вперше була перерва через пандемію коронавірусу. Це ще більше нам дало зрозуміти, наскільки важливе живе спілкування, наскільки важлива соціальна місія нашого проекту. Ми хочемо, щоб діти весело провели часу у колі своїх друзів чи родиною, насолодились смачним морозивом, взяли участь у конкурсах та отримали подарунки», – каже координатор проекту «Свято Морозива» від компанії «Рудь» Тетяна Хомяк.

Компанія «Рудь» підготувала для своїх відвідувачів різноманітні розваги: для будь-якого віку та різного спрямування. Територія свята була поділена на сектори із різними атракціонами та активностями. Дітлахи могли створити власний шедевр на художній алеї, любителі спорту мали змогу зіграти у гольф, а маленьким модницям заплітали стильні косички та малювали аквагрим.

Для того, щоб отримати квиток на активність, достатньо було придбати на Святі 1 будь-яке морозиво «Рудь». Та працювали і такі розважальні локації, де квитки не були потрібні.

На головній сцені ведучий у режимі нон-стоп, протягом 5 годин, проводив різні конкурси, батли між дітками та їхніми друзями, батьками. Беручи участь у атракціях, гості могли виграти цінні призи, а також найсмачніше морозиво «Рудь».

«Ми організували все так, щоб дітки могли обирати ті розваги, які їм найбільше подобаються. А головне на святі, щоб усі діти отримали 100% задоволення», – наголошує Тетяна Хомяк.

Львів’янка Ірина, котра прийшла на свято зі своєю 6-річною донькою Аліною, каже, що навіть дощ не став на заваді прийти на свято. За словами жінки, такий захід дозволяє активно проводити час зі своїми дітьми, чого дуже бракувало під час карантину.

«Попри дощ, ми прийшли на свято. Коронавірус вносить свої корективи, тому ми давно не бували на таких заходах. Доньці тут сподобалося: багато активностей та спілкування, яких зараз бракує. Ще й отримали гарні подарунки та посмакували морозивом», – ділиться жінка.

Компанія «Рудь» організувала Свято морозива із дотриманням усіх необхідних санітарних норм, аби гості заходу були у безпеці.

«Звісно, у період пандемії свято проводимо з дотриманням карантинних умов. Зокрема, на кожному атракціоні встановили санітайзери. Усі промоутери – у масках та рукавичках. Також і відвідувачі мали бути у масках. Ми розширили територію заходу, щоб утворювалися менші черги, а дітки були на відстані один від одного. Про заходи безпеки зі сцени нагадує також і ведучий свята», – зауважує Тетяна Хомяк.

Після Львова черга Свят Морозива у Івано-Франківську та Вінниці. А ми, чекатимемо Свята Морозива «Рудь» у Львові наступного року!

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: організаторів