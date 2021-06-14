У Самборі відкриють стадіон, який реконструювали два роки

У середу, 16 червня, у Самборі відкриють відреконструйований стадіон імені Лева Броварського. Тепер тут є комфортні трибуни, сучасна система поливу футбольного поля, оновлений газон, бігові доріжки, а замість аварійних споруд – зручне адміністративне приміщення з роздягальнями. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

Реконструювали стадіон майже 2 роки. Модерна спортивна арена може приймати понад дві тисячі глядачів.

Для проведення робіт залучили кошти різних рівнів – міського бюджету, обласного у межах Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту Львівщини та державного у межах президентської програми «Велике Будівництво».

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«Це надзвичайно важливий об‘єкт для міста і загалом для тепер вже укрупненого Самбірського району – проведення масштабних реконструкцій передбачає залучення і бюджету громади. Наразі кошти на розвиток спортивної інфраструктури такого рівня можуть передбачити не всі громади, тому важливо, аби таких стадіонів було хоча б кілька у різних куточках області. За потреби вони б ставали епіцентром спортивного життя кількох громад. Зараз ми працюємо над цим: у Сокалі незабаром розпочнеться реконструкція комплексу «Сокіл», на стадіоні у Яворові осучаснять трибуни, усі шанси на реконструкцію має і стадіон «Ювілейний» у Миколаєві», – розповідає керівник управління молоді та спорту Львівської ОДА Роман Хім‘як.

Надалі станом стадіону опікуватиметься Самбірська міська рада. З нагоди завершення реконструкції у середу тут заплановане спортивне свято – місцева команда ФК «Самбір» зіграє з зірками українського футболу, ветеранами київського «Динамо». Урочистості заплановані на 17.00, а матч – на 18.00.

Цьогоріч на Львівщині у межах обласної Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту буде споруджено 13 спортивних майданчиків та реконструйовано 3 стадіони. Також передбачено капітальний ремонт та реконструкцію ще 3-х спортивних об‘єктів області коштом Державного фонду регіонального розвитку.

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Фото: ЛОДА