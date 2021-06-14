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У Румунії в потужну ДТП потрапив автобус з українцями, є жертви

Андрій Котенський

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У ніч з неділі на понеділок, 14 червня, на румуно-угорському кордоні у ДТП потрапив автобус з українцями. За інформацією місцевих ЗМІ, в автобусі перебувало 16 громадян України та один громадянин Молдови. Наразі відомо про загибель одного з пасажирів, ще 16 осіб перебувають у лікарні, пише Zaxid.net.

Як повідомляє румунське видання Romania Libera, ДТП сталася в окрузі Арад на трасі Дева-Недлак поблизу румунсько-угорського кордону. Мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку, яка стояла у черзі на в’їзд до митного пункту пропуску. Водій вантажівки, який був на місці ДТП, зазначив, що аварія сталася після вибуху одного з передніх коліс автобуса.

Мікроавтобус врізався у вантажівку поблизу кордону з Угорщиною

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«Із 17 пасажирів загинула одна людина, яка сиділа справа біля водія. Інші 16 людей отримали поранення, швидка доставила до їх лікарні», – уточнюється у повідомленні.

Також зазначається, що серед пасажирів була восьмирічна дитина.

Наразі невідомо, ані з яких регіонів є постраждалі українці, ані куди вони їхали.

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