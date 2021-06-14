На Підзамчі потяг травмував чоловіка

Увечері неділі, 13 червня, на Підзамчі у Львові потяг травмував 64-річного чоловіка. Потсраждалого госпіталізували. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, передає пресслужба мерії.

Подія сталася близько 18:00 на перегоні «Підзамче»Львівської залізниці вантажний поїзд травмував 64-річного чоловіка.

Постраждалого доправили до лікарні швидкої медичної допомоги. Як зазначається, там йому надали необхідну допомогу, та скерували в обласну психіатричну лікарню.

Через наїзд відбулася затримка в русі поїзду на 01 год. 20 хв.

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Встановлюються обставини події.

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