На Львівщині розшукують зниклого 15-річного самбірчанина

На Львівщині оголосили у розшук 15-річного підлітка, який два дні тому поїхав у напрямку Львова та досі його місцезнаходження невідоме. Про це інформує пошуково-рятувальна волонтерська асоціація.

Іван Хміль 12 червня вийшов з дому у місті Самбір та вирушив маршрутним автобусом у напрямку Львова. До цього часу місцезнаходження 15-річного хлопця невідоме.

Підліток на зріст 180 см, худорлявої тілобудови, очі сіро-зелені, волосся світле.

Був одягнений у чорну куртку (плащівка з капюшоном), темно-сині джинси, мокасини чорного кольору з білою підошвою. Мав при собі рюкзак чорного кольору та гітару, яка була в чорному чохлі.

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Усім, кому відоме місцеперебування зниклого, просять повідомляти за телефонами: 0800 310 911 або 102.

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