Корисні поради: чому під час літньої відпустки варто завітати до «АТБ»

Літо в Україні – традиційний час відпочинку та подорожей. Саме на цей період багато хто із львів’ян планує відпустку, збирається у туристичну мандрівку чи до моря. Останніми роками все більше громадян надають перевагу так званому внутрішньому туризму: шаленим попитом користуються гірські маршрути західних регіонів України, чорноморські та азовські морські пляжі південних областей.

Який би вид відпочинку не обрав мандрівник, одним із ключових питань, а також головною статтею витрат буде харчування. Звісно, воно має бути якісним і безпечним. До того ж максимально економним, особливо, якщо йдеться про відпочинок великою родиною, який так полюбляють мешканці нашого славетного міста Лева.

Провести незабутню відпустку, не витративши весь сімейний бюджет, допоможе найбільша торговельна мережа країни — «АТБ». Добре знайомі мешканцям Львівщини комфортні супермаркети цієї мережі сьогодні відкриті практично в кожному куточку України. Вони є і на південних курортах, і в привабливих для туристів західних областях. Компанія понад п’ять років активно збільшує мережу своїх маркетів у цих регіонах. З 2016 року на півдні та заході країни відкрили 72 інноваційних магазини «АТБ». У планах корпорації на 2021-й побудувати тут ще десять комфортних сучасних супермаркетів нового формату.

Нові дискаунтери споруджують і у великих містах, таких як наш Львів, і в невеличких курортних населених пунктах. Завдяки цьому українські туристи мають змогу придбати гарантовано свіжі продукти харчування та товари першої необхідності за максимально доступними цінами.

Нагадаємо, що влітку магазини «АТБ» пропонують чималий вибір товарів так званого сезонного асортименту. За мінімальну ціну тут можна придбати все, що може стати в пригоді під час відпочинку на морському узбережжі чи подорожі горами. Загалом на поличках кожного з супермаркетів цієї торговельної мережі зараз представлено понад 3,5 тис. найменувань продукції, якість якої підтверджується міжнародними сертифікатами.

До питання контролю якості в «АТБ» ставляться сумлінно. У компанії створили багаторівневу систему контролю європейського зразка. Регулярно проводять суворі внутрішні перевірки: планові і позапланові. Більш як тисячу товарів щомісяця фахівці беруть з поличок магазинів, щоб відправити їх на ретельну експертизу до лабораторій.

Вартість будь-якого товару в «АТБ», у тому числі й у нашому Львові, завжди нижча за середньоринкову на 10–15%. Компанія отримує прибутки не за рахунок націнки на продукцію, а завдяки колосальним обсягам товарообігу. До того ж постійні акції («Товар тижня», «Товар дня» і т. д.) дозволяють клієнтам економити на купівля продуктів до 50%. Це стосується як продукції українських виробників, так і імпортних делікатесів.

«АТБ» має правило – працювати з виробниками без посередників. Тож такої економії аж досягають не через нижчу якість товарів. Компанія володіє солідним власним парком вантажних авто (сформовано 7 колон), мультитемпературними складськими центрами європейського зразка, створила одну з найбільш розвинених логістичних інфраструктур у країні. Це дозволяє ефективно керувати товаропотоком, планувати поставки в кожен із магазинів «АТБ», яких нині налічується 1230 у 318 населених пунктах країни. Отже, охоплено всі 24 області України, включаючи й нашу Львівську.

Компанія активно впроваджує інновації та пропонує нові клієнтські сервіси. Минулого року відкрито перший в країні інтернет-магазин «АТБ» повного циклу. Також були запущені сервіси попереднього замовлення й оперативної кур’єрської доставки продуктів службою Glovo (в 28 населених пунктах). Випущено пластикову платіжну картку АТБ-Pay, яка об’єднує всі переваги картки Visa Gold. Вона максимально зручна для використання і безоплатна для здійснення будь-яких транзакцій. Власники таких карток отримують безпрецедентну знижку в магазинах «АТБ», а також мають право брати участь у щомісячних розіграшах цінних призів, серед яких побутова техніка, електроніка тощо.

Переваги магазинів «АТБ» у курортних і туристичних містах країни важко переоцінити. Якщо говорити про туризм у західних регіонах, то широка присутність тут супермаркетів лідера вітчизняного ритейлу позбавляє потреби везти з дому величезний рюкзак з продуктами, ризикуючи при цьому, що вони зіпсуються на спеці. Все потрібне можна купити, прибувши на місце. Це також важливо і для приморських курортів, де питання безпечного харчування (особливо в літній період) є дуже актуальним.

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