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На Львівщині оголосили штормове попередження

Андрій Котенський

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За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області 13 червня оголосили штормове попередження.

За даними рятувальників впродовж дня очікуються пориви та шквали північно-західного вітру 15 –20 м/с.

Впродовж дня очікуються періодичні дощі, грози та град.

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Водночас за даними Sinoptik.ua, посилення опадів очікується на вечір, 13 червня. Дощитиме всю ніч, але надранок розпогодиться.

Із понеділка, 14 червня синоптики прогнозують суху і здебільшого ясну погоду, а температура повітря поступово підніметься до 28 градусів тепла.

Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки та проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці під час штормового попередження.

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