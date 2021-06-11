Уряд планує скоротити кількість держслужбовців на 10%, – Шмигаль

Уряд планує скоротити кількість працівників центральних органів виконавчої влади і їхніх представництв у регіонах. Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління. У межах цієї ініціативи гранична чисельність державних службовців центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%», – повідомив Денис Шмигаль.

Також, за його словами, паралельно готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це має унеможливити виплати надбавок посадовцям за суб’єктивним принципом та підвищить престиж держслужби.

Денис Шмигаль додав, що Секретаріат Кабміну, Мінфін, Мінифра та НАДС стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель.

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