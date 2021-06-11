Небезпека осіннього COVID-спалаху в Європі досі висока, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що ризик осіннього спалаху COVID-19 у Європі залишається високим – попри те, що інфікування, кількість госпіталізацій і смертей в регіоні швидко скорочуються. Про це повідомив регіональний директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге та старший офіцер з надзвичайних ситуацій Кеті Смоллвуд, яких цитує The Guardian, передає УП.

Як повідомляється, ризик спалаху пов’язаний зокрема з тим, що суспільство відкривається. 36 з 53 країн Європейського регіону послабили обмеження, та Клюге сказав, що «ми в жодному разі не поза небезпекою», і закликав «всіх проявляти обережність, знижувати ризики і зберігати безпеку», зокрема подорожувати відповідально.

За його словами, щоб уникнути подій минулого року, уряди повинні «твердо дотримуватися захисних заходів… навіть при скороченні числа випадків». Головний пріоритет урядів повинен полягати в тому, щоб захищати людей похилого віку, людей з супутніми захворюваннями і працівників передових сфер.

Крім того, розвивається більш заразний варіант «Дельта», вперше виявлений в Індії. Кеті Смоллвуд сказала, що «Дельта» викликає особливе занепокоєння. Він ще не поширений в європейському регіоні, але, як повідомляється, в деяких країнах вже витіснив домінуючий варіант Alpha.

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Обидва чиновники попередили, що, хоча в Європі вакцинація відбувається набагато швидше – 30% людей отримали хоча б одну дозу, а 17% повністю вакциновані – охоплення «все ще далеке від достатнього для захисту регіону від спалаху» і «багато людей серед вразливих груп населення старше 60 років залишаються незахищеними».

Додамо, у Європі досі було зареєстровано 55 млн інфікувань і 1,2 млн смертей.

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