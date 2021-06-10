ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові встановлять рекорд України з естафетного марафонського бігу

Юлія Осим

|

Вперше в Україні львівських спортсменів номіновано на рекорд України з естафетного марафонського бігу. 15 червня у Львові його встановлять 42 бігунів клубу ShypShyna RunClub. Про це повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Так, встановлення національного рекорду з естафетного марафонського бігу відбудеться 15 червня на львівському стадіоні Скіф. Рекорд буде внесено до Національного Реєстру рекордів як досягнення всієї України.

Реклама партнерів

За словами організаторів, марафонці бігатимуть по 200 та 400 м, передаючи один одному естафету та долаючи марафонську дистанцію у 42 км 195 м. Учасниками будуть 42 бігуни клубу ShypShyna RunClub. Досі схожого формату встановлення рекорду не зафіксовано.

Відомо, що забіг відбудеться в рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського та за сприяння Федерації легкої атлетики Львівщини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...