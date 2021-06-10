У Львові встановлять рекорд України з естафетного марафонського бігу

Вперше в Україні львівських спортсменів номіновано на рекорд України з естафетного марафонського бігу. 15 червня у Львові його встановлять 42 бігунів клубу ShypShyna RunClub. Про це повідомили у відділенні НОК України у Львівській області.

Так, встановлення національного рекорду з естафетного марафонського бігу відбудеться 15 червня на львівському стадіоні Скіф. Рекорд буде внесено до Національного Реєстру рекордів як досягнення всієї України.

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За словами організаторів, марафонці бігатимуть по 200 та 400 м, передаючи один одному естафету та долаючи марафонську дистанцію у 42 км 195 м. Учасниками будуть 42 бігуни клубу ShypShyna RunClub. Досі схожого формату встановлення рекорду не зафіксовано.

Відомо, що забіг відбудеться в рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського та за сприяння Федерації легкої атлетики Львівщини.

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