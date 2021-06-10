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Львівський бронетанковий завод передав у зону ООС 12 одиниць спецтехніки

Вероніка Рой

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Львівський бронетанковий ремонтний завод у першому кварталі 2021 року передав у зону Операції об’єднаних 12 одиниць бронетехніки. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час робочого візиту на Львівщині оглянув роботу підприємства, передає пресслужба Львівської ОДА.

Завод з перевиконанням планових показників завершив виконання Державних контрактів з ремонту бронетанкового озброєння та техніки на виконання робіт за державним оборонним замовленням.

Від початку 2020 року в Збройні Сили України передали 79 одиниць бронетанкової техніки, з них 16 одиниць техніки понад план. У першому кварталі 2021 підприємство вже передало армійцям 12 одиниць бронетехніки.

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«Упродовж 2020 року працівники заводу частково модернізували броньований тягач БТС-4 для покращення його тактико-технічних характеристик. Зараз тягач експлуатується в Збройних Силах України. На черзі проведення повної модернізації зазначеної машини. Крім того, підприємство освоїло капітальний ремонт броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-2, а також проведення робіт з регламенту відновлення двигуна типу 5ТДФ. Окрім того, підприємство планує проведення освоїти капремонт танків Т-80БВ та танків Т-80 УД («Береза»)», – інформують у пресслужбі Львівській ОДА.

Загалом впродовж 2020 року підприємством реалізовано продукції та послуг на суму 711 593 тис. грн.

Довідка

ДП «Львівський бронетанковий ремонтний завод» був створений за рішенням Комітету Оборони та наказом №26 по Головному Бронетанковому Управлінню 9 травня 1944 р.

Зауважимо, Львівський бронетанковий ремонтний завод займається розробленням, виготовленням, реалізацією, ремонтом та модернізацією озброєння, військової техніки і військової зброї. Виробничі потужності заводу дозволяють виготовляти комплекти гідротехнічних виробів для різних машин при забезпеченні відповідною документацією, проводити модернізацію як гусеничної, так і колісної технік.

Підприємство при необхідності працює у вихідні дні, позаурочні години та, окремі дільниці, – у три зміни. На підприємстві працює майже 700 осіб. Середня заробітна плата становить 20 тис грн.

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Фото: ЛОДА

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