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У львівські дитсадки шукають вихователів і помічників. Перелік

Наталя Дуляба

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У низку дитсадків Львова шукають вихователів та їхніх помічників/асистентів. Про це Льіввському порталу повідомили в міському управлінні освіти.

Так, вихователів шукають у майже чотири десятки ДНЗ, зокрема у: №42, 73, 165, 109, 18, 21, 129, 155, 39, 43, 130, 44, 12, 92, 132, 30, 75, 114, 127, 160, 168, 180, 14, 31, 55, 57, 94, 96, 106, 116,121, 133, 171, 187, ЗДО «Пізнайко», ЗДО «Лісова казка», а також у гімназію «Провесінь» і початкову школу «Дзвіночок».

Вакансія асистента вихователя відкрита у таких дитсадках: №153, 188, 128, 73, 40, 44, 78, 170, 7, 183, 9, 12, 92, 96, 121, 154, 150, 167, 187, «Барвінок», «Казка», «Лісова казка» та в початковій школі «Дзвіночок».

Також помічник вихователя потрібен у дитячих садочках №25, 188, 109, 169.

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За деталями щодо умов та особливостей працевлаштування телефонуйте за номером: (032) 254-60-48 або пишіть на електронну пошту [email protected]

Більше актуальних вакансій у закладах дошкілля Львова можна знайти за цим посиланням.

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