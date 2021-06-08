Сергій Притула: «Йду з партії... бо з такими «функціонерами» мені не по дорозі»

Сергій Притула про своє рішення вийти з політичної партії «Голос»:

«2 роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди «Голосу» перед минулими парламентськими виборами.

Це було свідоме та зважене рішення. Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили.

Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте, станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос».

Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення.

Я до останнього вірив у можливість цивілізованого діалогу та реанімації партії, за яку на парламентських виборах віддали свої голоси понад 850 000 українців. Але діалогу не вийшло і тепер мною керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд «Голосу» у регіонах, які 2 роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні «верхи» не чують «низів», і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд «Голосу» по всій Україні.

Обласні та міські осередки не повинні відповідати перед суспільством за вчинки партійного керівництва. І, на мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва. А нам, друзі, своє робить!

Тим, хто і далі горить бажанням робити щось хороше для Держави і своїх громад, а не для невеликої купки людей з партійною печаткою в руках, я маю що запропонувати.

Депутатам місцевих рад бажаю сумлінно допрацювати свою каденцію у своїх містах та ОТГ. Люди Вас обрали не стільки через вашу партійну приналежність, а тому, що Ви маєте відповідну репутацію та авторитет у своїх громадах! Тож, відпрацюйте цей кредит довіри і заручіться підтримкою людей на наступні вибори.

Усім, хто віддавав свої голоси за «Голос» на парламентських та місцевих виборах – щира подяка! Це був правильний вибір. Так, дійсно, перевірку владою пройшли не усі. Подібні «трафунки» мали місце у історії будь-якої партії.

Але у випадку, коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати у розріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата тощо.

Але відсутність будь-яких реакцій керівництва партії на «зашкварні» голосування своїх депутатів на будь-якому рівні, означає не лише толерування, але й погодження такої поведінки.

Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із «Голосу». А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими «функціонерами» мені не по дорозі. І, надалі, супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше.

Про свої наступні плани у політичній царині я, в обов’язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах! Дякую за увагу і за підтримку!»

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