Більшість українців проти ідеї Зеленського йти на другий термін

Понад 50% респондентів не підтримують ідею балотування президента Володимира Зеленського на другий термін. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведене 27 травня -1 червня, передає УП.

Респондентам ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін.

При цьому 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%.

Дослідження проводив КМІС 27 травня – 1 червня методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI). Було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

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У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Похибка не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що ще рано говорити про те, чи буде він балотуватися на другий термін. Проте, за його словами, це рішення буде залежати від ставлення до нього в суспільстві.

Додамо, Зеленський на посаді президента України перебуває з 20 травня 2019 року.

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