Вакарчук з «Оранжереєю» зібрав два аншлаги у Львові

У неділю, 6 червня, у Львівській опері Святослав Вакарчук із аншлагом представив музичний проект «Оранжерея».

Оранжерея – це третій музичний проект Святослава Вакарчука поза межами Океану Ельзи. Перші два – Вночі, 2008 та Брюссель, 2011. Крім Святослава Вакарчука, що відповідає в Оранжереї за вокал, фортепіано і мелотрон, проект записаний за участі трьох учасників Океану Ельзи і запрошених музикантів.

Це Денис Глінін – кахон, барабани, перкусія, Мілош Єліч – гітара, рояль, синтезатор і Денис Дудко – акустична гітара, бас-гітара. Запрошеними музикантами стали український джазовий трубач Денніс Аду і гітарист Гриша Чайка. Також вперше до свої проектів Святослав Вакарчук залучив жіночий вокал. Разом із ним заспівала молода вокалістка Віталіна Мусієнко.

За словами Святослава Вакарчука «Оранжерея» – це дуже ліричний проект. Він складається частково з пісень, які він пише у стіл, бо вони неформатні для виконання Океаном Ельзи на великих концертах.

«Останній рік створив такі умови, коли справжню енергію ми отримуємо не на великих концертних чи розважальних аренах, а в затишному колі найближчих людей. Таким за настроєм ми і бачимо цей проект – майже двігодини щирих музичних розмов», — розповів Святослав Вакарчук, анонсуючи довгоочікуваний концерт «Оранжереї» у рідному Львові.

Варто також додати, що перед концертом Святослав Вакарчук виконав допрем’єрну пісню про Львів, яку невдовзі презентують широкому загалу.

В рамках туру «Оранжерею» невдовзі презентують у Рівному, Луцьку, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницьку, Вінниці, Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Полтаві, Сумах, Харкові та Чернігові.

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