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У світі зареєстрували найменше COVID-випадків за три місяці

Вероніка Рой

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За добу 5 червня у світі зафіксували 327 663 нові випадки коронавірусу – менше було тільки 8 березня, коли зафіксували ледь більше 294 тисяч випадків. Про це пише УП з посиланням Worldometers.

Зокрема, в Індії – 101 232 зараження, у Бразилії – 39 637, в Колумбії – 24 050.

Крім того, в Аргентині – 16 415 випадків, у Росії – 9 163.

Україна з 937 випадками знаходиться на 47 місці у світі – між Білоруссю (943) та Еквадором (924). Серед країн Європи Україна дев’ята.

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7 692 людини у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна знаходиться на 26 місці у світі, і на четвертому – в Європі.

Нагадаємо, 5 червня  в Україні зафіксували менше тисячі нових випадків COVID-19, від вірусу померли 42 особи, одужали 4,5 тисячі людей.

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