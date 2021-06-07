У Стрию списки боржників за воду вивісили на білборди

У Стрию на Львівщині боротьбу із неплатниками за воду розпочали у нестандартний спосіб. Зокрема, на різних вулицях міста розмістили білборди з адресами боржників та сумами заборгованості. Фото білбордів оприлюднили на Facebook-сторінці Стрийської міської ради.

Білборди «Вами «пишається» громада міста»

із адресами боржників у Стрию розмістило комунальне підприємство «Стрийводоканал».

«Стрийводоканал» «бореться» з боржниками. На вулицях міста з’явилися нові білборди», – йдеться у повідомленні Стрийської міськради.

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Борги за воду, як видно з білбордів, – різні. Рекордна несплата за воду– понад 58 тисяч.

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Фото: Стрийська міськрада