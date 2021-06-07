Сергій Притула вийшов з партії «Голос» через нове керівництво

Один з фронтменів партії «Голос», екскандидат на мера Києва і телеведучий Сергій Притула повідомив про свій вихід з політичної сили. Таке рішення пов’язане з діями нового керівництва. Про це він повідомив у Facebook, наголосивши, що не йде з політики.

«7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії «Голос». Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення», – написав політик.

Зі слів Притули, він до останнього вірив у конструктивний діалог та реанімацію партії після виходу з неї Святослава Вакарчука. Однак цього не сталося.

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«Діалогу не вийшло і тепер мною керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд «Голосу» у регіонах, які 2 роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні «верхи» не чують «низів», і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд «Голосу» по всій Україні», – пояснив Сергій Притула.

Він закликав однодумців, які хочуть працювати для своїх громад та країни, доєднуватися до спільної роботи, оскільки «має що запропонувати» таким людям.

«Партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із «Голосу». А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими «функціонерами» мені не по дорозі. І, надалі, супутників по тернистих шляхах української політики я обиратиму обачніше. Про свої наступні плани у політичній царині я, в обов’язковому порядку, повідомлю на своїх офіційних ресурсах», – резюмував Сергій Притула.

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