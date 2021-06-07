Мешканцю Львівщини за домашнє насильство над матір'ю загрожує тюрма

49-річного мешканця Перемишлянщини судитимуть за систематичне домашнє насильство над своєю матір’ю та невиконання обмежувальних заходів. За пів року зловмисник понад 15 разів вчиняв психологічне знущання. За це йому загрожує ув’язнення, повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік з кінця листопада минулого року до середини травня цього року понад 15 разів скоював психологічне насильство (ображав та всіляко принижував) над своєю 74-річною матір’ю. За це винуватця неодноразово притягували до адміністративної відповідальності: громадські роботи та штрафи.

Крім того, у квітні чоловік отримав обмежувальний припис, відповідно до якого йому було заборонено наближатися до матері та спілкуватися з нею без її згоди аж до середини липня. Попри це, навіть місяця не минуло, як він порушив судову заборону і взявся за старе, за що знову був покараний громадськими роботами.

Відтак, враховуючи систематичність вчинення домашнього насильства, порушення заборонного припису та те, що обвинувачений не стає на шлях виправлення, прокурори звернулися до суду, вимагаючи справедливого покарання для домашнього насильника.

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Відповідно до ст. 390-1 та ст.126-1 ККУ обвинуваченому загрожує 2 роки позбавлення волі.

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