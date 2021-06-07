Акція «Олімпійський Гігабіт: Інтернет»+ТБ від провайдера «Мережа Ланет» в Червонограді

Якщо ви хочете підключити домашній Інтернет в Червонограді, в першу чергу рекомендуємо вибрати надійного провайдера, який не тільки пропонує відповідні вашим потребам тарифні плани, а й надає послуги високої якості. Однією з таких компаній є всеукраїнський інтернет-провайдер «Мережа Ланет».

Безлімітний гігабітний Інтернет і ТБ від «Мережі Ланет»

«Мережа Ланет» надає телекомунікаційні послуги в більшості міст України. Компанія підключає гігабітний Інтернет, аналогове та цифрове кабельне ТБ. Компанія пропонує різні тарифи для різних цілей – гігабітний Інтернет для користувачів з високими запитами або більш бюджетні варіанти, якщо доступ до мережі потрібен тільки для простих задач. Якщо Всесвітня павутина потрібна переважно для перегляду соціальних мереж і листування, то висока швидкість Інтернету не принципова, але якщо ви працюєте онлайн, регулярно робите відеодзвінки, граєте у «вимогливі» ігри та проводите або дивитеся стріми – тоді дійсно необхідний гігабітний Інтернет, який дозволить робити все це без найменших затримок і «зависання». Скільки коштує якісний безлімітний Інтернет від «Мережі Ланет», ви можете дізнатися на сайті провайдера.

Якщо потрібно підключити телебачення, також можна вибрати відповідний за наповненням і кількістю каналів пакет, а також формат: аналогове чи цифрове кабельне телебачення. Дуже популярна і комплексна послуга «Інтернет+ТБ», яка дозволяє значно економити кошти та зручно оплачувати послуги одним платежем. І зараз ви можете отримати Інтернет і телебачення за ціною, яку самі ж і встановите!

Творіть добро разом з провайдером «Мережі Ланет»

До Олімпіади-2021, яка пройде в Токіо, провайдер Мережа Ланет запускає новий акційний тариф GIGOLYMP, який передбачає доступ до Інтернету на швидкості до 1000 Мбіт/с. А вартість визначаєте ви і лише ви!

Чому так? Справа в тому, що кошти від замовлення акційного тарифу будуть зараховані у фонд БО «Дарунок» і передані в Хмельницький регіональний центр фізичної культури та спорту для осіб з інвалідністю. Гроші підуть на купівлю обладнання для спортивно-фізкультурної реабілітації та підготовки до спортивних змагань Всеукраїнського та міжнародного рівня.

Акційний тариф, окрім швидкісного Інтернету, передбачає доступ до ТБ-пакету «Prime» з добіркою кращих каналів в чудовій якості, і зокрема спортивних каналів, які транслюватимуть Олімпіаду.

Таким чином, підключивши GIGOLYMP, ви не тільки отримуєте можливість користуватися швидкісним Інтернетом і якісним ТБ, але також підтримуєте розвиток спорту в Україні та вносите свій вклад в спільну добру справу!

GIGOLYMP доступний для підключення в період акції новим абонентам, і дійсним абонентам, які виграли його в конкурсі в соціальних мережах. Послуга надається протягом 3-х періодів (90 днів) з моменту підключення.

Термін дії акції – до 31 серпня 2021 року. Після закінчення дії акційних умов абонент буде автоматично переведений на актуальний на той момент тариф з аналогічними характеристиками.

Як підключити Інтернет і ТБ в Червонограді

Щоб провести Інтернет в Червонограді за акційним тарифом GIGOLYMP, просто зверніться в Центр обслуговування абонентів:

м. Червоноград; вул. Василя Стуса, 53

[email protected]

Контактний тел.: (03249) 3-10-20

℗