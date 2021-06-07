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8 червня низка вулиць Львова буде без газу

Вероніка Рой

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У вівторок, 8 червня, у Львові через проведення ремонтних робіт частина вулиць Львова залишиться без газопостачання. Про це інформує АТ «Львівгаз».

Завтра у Львові проводитимуть роботи на підземному газопроводі. У зв’язку з цим відбудеться тимчасове припинення подачі газу до деяких вулиць Львова.

Перелік адрес:

  • просп. Червоної Калини 25,27,29,31,33,22,24,26,28,30,26а,26б,26в,28а,28б
  • вул. Рахівська 3,5,7,8,9,10,11,12,15,17,18,19,20,24,26,27,28,29,30,30а,31,32,34,36,38,40,42,46,48,50,50а,50б,52,54,56,56а,58,60,60в,62,64,66,68,68а,70,72,74,76,78а,78б,80,82,84,86,88,90,90а,94
  • вул. Розбіжна 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,22
  • вул. Райдужна 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,31,33
  • вул. Росиста 3,5,9
  • вул. Вітрякова 1,3,5,7
  • вул. Рівнинна 3,5,7,8,9
  • вул. Сусідня 1,2,3,4,5,6
  • вул.Ромашкова 1,3,4,5,6,10а
  • вул. Рожева 1,4,5,6,8,10,12,14,16
  • вул. Гостинна 1,3,4,5,7,9
  • вул. Колійна 2,4,5,6,7,9,13,15,21
  • вул. Рядова 1,3,5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
  • вул. Козловського 2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,17
  • вул. Бережанська 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,41,43,45,47,49,51,52,53,54,56,57,59,63,77,79,85,89,91,95,99,101,103,105,107,109,111,113,117,119
  • вул. Колодзінського 1,3,4,5,6,8,16,18
  • вул. Кам’янецька 24а,24б
  • вул. Угоська 12,14,14а,14б,14в,14г,14д,14е,15,17,19,20,22,22а,24,26

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