Відважний Стенлі та граційна Беатриса: 7 вихованців ЛКП «Лев» шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати сімох собак, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це інформує пресслужба комунального підприємства.

Отож, нову домівку шукають:

Сімка, 4 роки

Місце відлову: вул.Донецька

Ну і з ким би ви ще так поганяли м’ячик, як не з Сімкою? Дівчинка – радість і абсолютне щастя. З такими собачками будь-які проблеми здаються незначними, а будь-які успіхи вдвічі приємнішими.

Леон, 2 роки

Місце відлову: вул.Наукова

Ви не дивіться, що Леон такий маленький. Він може дати фору, навіть вівчуру, адже енергії та азарту в нього хоч відбавляй.

Кенді, 2 роки

Місце відлову: Рудно

Сором’язлива, делікатна дівчина, хоча з такою зовнішністю їй пасує зніматися для обкладинок модних журналів. Стане справжнім скарбом для людей, які розуміють цю породу.

Аміна, 8 місяців

Місце відлову: вул. Мазепи

Лісова красуня, яка ніби зійшла зі сторінок твору «Лісова пісня» Лесі Українки. Народилася у лісі, а поводить себе так, якби вивчала етикет з малечку.

Беатриса, 8 місяців

Місце відлову: вул. Мазепи

Сестричка Аміни, така ж граційна леді. Має у своєму характері перчинку, але вона їй надає тільки ще більшого шарму.

Айсі, 3 роки

Місце відлову: вул. Роксоляни

Ніжне, тендітне янголятко, яке маленькими кроками вчиться бути впевненою та незалежною дамою, можливо, навіть вашого серця.

Стенлі, 3 роки

Місце відлову: вул. Скрипника

Відважний хлопець, який не боїться, здається, зовсім нічого. Тому на своїй вулиці, він точно буде мати статус авторитета.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

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Фото:ЛКП «Лев»