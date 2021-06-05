У Центрі Довженка відновлюють сезон кінопоказів просто неба

Центр Довженка, що на проспекті Червоної Калини, 81 у Львові, відновлює літні кінопокази та творчі зустрічі на даху. Про це інформує пресслужба міськради Львова.

Львів’ян запрошують на «Легендарне світове кіно під зорями», хорошу музику та комфортну атмосферу. Відкриття заходу 13 червня о 19.30 год. Подія відбудеться з дотриманням усіх карантинних норм.

«У Центрі Довженка є хороша лаундж-зона, де не лише можна буде переглянути легендарні фільми на великому екрані, а й відпочити перед показом: зіграти у настільні ігри, послухати музику під відкритим небом чи посмакувати прохолодними напоями. Для затишку глядачам будуть також запропоновані затінені зони під парасольками, пледи, пуфи та м’які вуличні меблі», – прокоментував організатор події Андрій Лоїк.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Реклама партнерів