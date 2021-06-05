У Самбірському районі під колесами позашляховика загинув пенсіонер

У суботу вночі, 5 червня, у Самбірському районі автомобіль BMW X3 насмерть збив 66-річного пішохода. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 00:25 год. на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород між селами Калинів та Бабина, що у Самбірському районі. 36-річна жителька Самбора, яка керувала автомобілем BMW X3, наїхала на пішохода.

66-річний мешканець села Явора від отриманих травм загинув на місці події. Обставини події встановлюються.

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