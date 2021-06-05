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У Рава-Руській митники затримали контрабанду ліків на 10 млн

Вероніка Рой

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У пункті пропуску «Рава-Руська» у суботу, 5 червня, працівники Галицької митниці затримали українця, який намагався незаконно перевезти 300 ампул лікарських засобів вартістю 10 млн грн. Про це інформує Галицька митниця.

За інформацією митників, в пункт пропуску «Рава-Руська» заїхало авто на іноземній реєстрації, яким  під керував 35-річний українець. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «зелений коридор». Однак під час огляду серед особистих речей, у багажному відділенні авто, митники виявили 300 ампул лікарських засобів.

Орієнтовна вартість 1 ампули становить близько 35-40 тисяч грн. Зі слів водія, ліки попросили перевезти через кордон, і про їх вартість він не знав.

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За цим фактом складено протокол про порушення митних правил передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Ліки,орієнтовна вартість яких – понад 10 млн грн, вилучено. Справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця

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