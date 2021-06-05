Ryanair відновив рейси зі Львова до Варшави та Риму

Лоукостер Ryanair з 4 червня відновив регулярні рейси зі Львова до Варшави та Риму. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

«Зустрічайте відновлення з 4 червня регулярних рейсів до Варшави Модліна та Рима Ф’юмічіно від авіакомпанії Ryanair», – ідеться у повідомленні.

До Варшави виконуються рейси 2 рази на тиждень, по п’ятницях та неділях. А з 2 липня – 3 рази на тиждень, по середах, п’ятницях та неділях. До Рима Ryanair літатиме двічі на тиждень: по понеділках та п’ятницях.

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Нагадаємо, раніше лоукостер Ryanair анонсував запуск та відновлення зі Львова 14 напрямків на літній період.

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Фото: львівський аеропорт