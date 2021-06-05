ОСТАННІ НОВИНИ

Ryanair відновив рейси зі Львова до Варшави та Риму

Вероніка Рой

|

Лоукостер Ryanair з 4 червня відновив регулярні рейси зі Львова до Варшави та Риму. Про це повідомляє Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.

«Зустрічайте відновлення з 4 червня регулярних рейсів до Варшави Модліна та Рима Ф’юмічіно від авіакомпанії Ryanair», – ідеться у повідомленні.

До Варшави виконуються рейси 2 рази на тиждень, по п’ятницях та неділях. А з 2 липня – 3 рази на тиждень, по середах, п’ятницях та неділях. До Рима Ryanair літатиме двічі на тиждень: по понеділках та п’ятницях.

Реклама партнерів

Нагадаємо, раніше лоукостер Ryanair анонсував запуск та відновлення зі Львова 14 напрямків на літній період.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: львівський аеропорт

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...