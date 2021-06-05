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Неподалік Львова водій ВАЗу помер за кермом авто

Вероніка Рой

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У суботу, 5 червня, у Солонці, що неподалік Львова, водій ВАЗу помер за кермом автомобіля. Про це повідомив координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

За попередньою інформацією, інцидент трапився близько 12:40 на трасі Львів-Стрий у селі Солонка. У водія стався серцевий напад, відтак авто, яким він керував, злетів з дороги та зіткнувся з деревом.

Як пише Zaxid.net, свідки події викликали на місце ДТП «швидку», однак медики лише констатували смерть водія. Водій на момент нещасного випадку був в автомобілі один, більше ніхто у ДТП не постраждав.

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Фото: Ігор Зінкевич

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