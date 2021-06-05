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Мінсоцполітики оприлюднило план підвищення пенсій у другому півріччі 2021

Вероніка Рой

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У 2021 році за різні програми підвищення пенсійних виплат підпадає 10,5 млн українських пенсіонерів. Наступні етапи перегляду пенсій заплановано на липень, вересень, жовтень і грудень. Про це повідомила під час виступу у Верховній Раді міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Ліга.нет.

«Другий рік поспіль уряд проводить індексацію пенсій на 11%. У квітні 2021 року середня пенсія становила 3725 грн – на 17% або на 55 грн більше, ніж у квітні 2020 року», – сказала Лазебна.

Всього програмами індексації буде охоплено 10,5 млн осіб.

За словами міністра у частині 2021 року, що залишилася, Мінсоцполітики планує такі етапи підвищення пенсій:

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  • 1 червня. Індексація (на 11%) для мільйона пенсіонерів, яким пенсія була призначена в 2018-19 році, а також для громадян вікової категорії 65+, які отримують мінімальну пенсію.
  • 1 вересня. Перерахунок виплат для потерпілих на виробництві. торкнеться 200 000 осіб. Середній розмір підвищення – 430 грн.
  • 1 жовтня. Доплата 400 грн пенсіонерам категорії 75-80 років. Мінімальна пенсійна виплата для них складе 2500. У наступному році мінімальні виплати також будуть проіндексовані.
  • 1 грудня. Мінімальна пенсія збільшиться до 2600.
  • 1 січня 2022 року. Підвищення пенсій на 40% для 30 000 інвалідів ЧАЕС. Для цього потрібно прийняття відповідного законопроєкту в другому читанні.

Лазебна також уточнила, що Кабмін планує повернути фіксовану дату щорічної індексації (раніше – 1 березня, від це практики відмовились після реформ 2017 року). З 2022 року автоматична індексація буде проходити 1 вересня.

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