Мінсоцполітики оприлюднило план підвищення пенсій у другому півріччі 2021

У 2021 році за різні програми підвищення пенсійних виплат підпадає 10,5 млн українських пенсіонерів. Наступні етапи перегляду пенсій заплановано на липень, вересень, жовтень і грудень. Про це повідомила під час виступу у Верховній Раді міністерка соціальної політики Марина Лазебна, передає Ліга.нет.
«Другий рік поспіль уряд проводить індексацію пенсій на 11%. У квітні 2021 року середня пенсія становила 3725 грн – на 17% або на 55 грн більше, ніж у квітні 2020 року», – сказала Лазебна.
Всього програмами індексації буде охоплено 10,5 млн осіб.
За словами міністра у частині 2021 року, що залишилася, Мінсоцполітики планує такі етапи підвищення пенсій:
- 1 червня. Індексація (на 11%) для мільйона пенсіонерів, яким пенсія була призначена в 2018-19 році, а також для громадян вікової категорії 65+, які отримують мінімальну пенсію.
- 1 вересня. Перерахунок виплат для потерпілих на виробництві. торкнеться 200 000 осіб. Середній розмір підвищення – 430 грн.
- 1 жовтня. Доплата 400 грн пенсіонерам категорії 75-80 років. Мінімальна пенсійна виплата для них складе 2500. У наступному році мінімальні виплати також будуть проіндексовані.
- 1 грудня. Мінімальна пенсія збільшиться до 2600.
- 1 січня 2022 року. Підвищення пенсій на 40% для 30 000 інвалідів ЧАЕС. Для цього потрібно прийняття відповідного законопроєкту в другому читанні.
Лазебна також уточнила, що Кабмін планує повернути фіксовану дату щорічної індексації (раніше – 1 березня, від це практики відмовились після реформ 2017 року). З 2022 року автоматична індексація буде проходити 1 вересня.
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Вероніка Рой